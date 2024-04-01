محافظ جنوب سيناء يصدق على 1037 حالة تصالح على مخالفات البناء.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على عدد (2) قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء سامح المتولى، رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة أبو رديس ( 215) حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد "6" قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة طور سيناء 599 حالة تصالح على مخالفات البناء.

كما صدق محافظ جنوب سيناء، على عدد "11" قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض محمد حامد رئيس مدينةنويبع، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالى عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة نويبع 259 حالة تصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها



محافظ جنوب سيناء يصدق على حاله قرار تصالح مخالفات طور سيناء



محافظ جنوب سيناء



محافظ جنوب سيناء يصدق على حاله قرار تصالح



