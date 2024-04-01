محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات المدن ومديريات الخدمات لعيد الفطر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الأول لشهر إبريل، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وإدارات الديوان العام، ومديري شركات الكهرباء، والمياه، والشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

وبحث المحافظ، خلال المؤتمر استعدادات المدن ومديريات الخدمات بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتم إصدار التعليمات الدورية الخاصة بتلك الاستعدادات ومسئولية كل جهة ومديرية.

وقرر المحافظ خلال المؤتمر تشكيل لجان مصغرة للمرور علي الأسواق بكافة المدن لضمان توافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والتأكيد علي الرقابة الدورية وعدم استغلال للمواطنين.

تم خلال المؤتمر أيضا عرض الموقف التنفيذي لمسجد المنشية بمدينة طور سيناء، وكذا عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع الأديان (مسجد وكنيسة) بنبق بمدينة شرم الشيخ.

كما أكد المحافظ خلال المؤتمر، ضرورة تسهيل اجراءات تراخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم مناقشة مقترحات استغلال مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ.