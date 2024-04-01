محافظ الوادى الجديد يتابع استكمال توزيع 250 طن سكر مدعم

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال استكمال تعبئة وتوزيع 250 طن من السكر المدعم بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة المحافظة لدعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بصرف 2 كيلو لكل فرد بالبطاقة بسعر 27 جنيها للكيلو تُصرف من التاجر التمويني.

ووجّه المحافظ بتوفير سيارات النقل والحاويات اللازمة لضمان سرعة التوزيع على المراكز، مشيرًا إلى أنه جار توريد 17 طنا اليوم لمراكز بلاط والداخلة والفرافرة؛ لاستكمال التوزيع بالقرى والمناطق النائية والمدن بالتوازي، كما شدد على سرعة الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة وحدة التعبئة لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلع والمواد الغذائية المُعبأة.