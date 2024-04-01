اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 08:18 ص
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محافظة الوادى الجديد: وظائف شاغرة فى 6 تخصصات بمركز الفرافرة بالأجر اليومى

الإثنين، 01 أبريل 2024 08:00 ص
محافظة الوادى الجديد: وظائف شاغرة فى 6 تخصصات بمركز الفرافرة بالأجر اليومى وظائف خالية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار فتح باب التقديم لوظائف خالية فى 6 تخصصات نوعية وفنية وذلك بنظام الأجر اليومى وذلك فى تخصصات مهندس مدنى ومهندس ميكانيكا ومهندس زراعى ومحاسب وباحث قانوني وأخصائي حاسب آلي، حيث يتم تقديم الأوراق باسم رئيس مركز الفرافرة بمقر المركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية وذلك حتى يوم 4 أبريل المقبل.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم للوظيفة من الحاصلين على الثانوية العامة بالفرافرة أو مقيم بها منذ عام على الأقل ويكون حاصلا على مؤهل يناسب الوظيفة المتقدم لها وأن لا يزيد السن عن 40 عاما، ويجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية التى سيتم تحديدها لاحقا.

ويشترط فى التقديم أن يتم إرفاق صور ضوئية من شهادة الميلاد والرقم القومي والمؤهل الدراسي وصحيفة حالة جنائية وتحليل مخدرات وتكون الاولوية بالنسبة للحاصل على المؤهل الأعلى فالاقل من حيث الدرجة والتقدير.

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