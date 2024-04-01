ماتت صائمة.. مديرية الصحة بالشرقية تنعى صيدلانية شابة بمستشفى بلبيس العام

الشرقية - إيمان مهنى

سيطرت حالة من الحزن على العاملين بمستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، لوفاة زميلتهم الصيدلانية الشابة "مروة أحمد طلبة" عن عمر 29 سنة، إثر حادث مروى قبل أذان المغرب بدقائق.



أثناء استقلال الصيدلانية الشابة مروة أحمد طلبة سيارتها الملاكى، اصطدمت فى عمود بسبب الزحام الشديد وتفادى سيارة أخرى، توفيت على إثرها وهى صائمة.



وتداولت برقيات التعزية فى الفقيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وأصدرت مديرية الصحة، بيانا تنعى فيه الصيدلانية الشابة جاء فيه:



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى بلبيس المركزى، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة الدكتورة مروه أحمد طلبه الصيدلانية بمستشفى بلبيس المركزى، والتى وافتها المنية اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 29 عاماً، إثر حادث أليم.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.