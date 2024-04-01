لم يهابوا حرمة الموت.. ضبط لصوص سرقوا أبواب المقابر بمطاي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- المنيا) من ضبط (7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").. لقيامهم بإرتكاب واقعة إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة (مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة) من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهم (مبالغ مالية- فرد محلى وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.
وأسفرت الجهود عن ضبط (4 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة قسم شرطة الخانكة ، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى).. لقيامهم بإرتكاب وقائع سرقة أبواب حديدية خاصة بالمقابر كائنة بدائرة المركز، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات بمنزل أحدهما (3 باب حديدى).
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