لم يهابوا حرمة الموت.. ضبط لصوص سرقوا أبواب المقابر بمطاي

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- المنيا) من ضبط (7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").. لقيامهم بإرتكاب واقعة إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة (مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة) من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهم (مبالغ مالية- فرد محلى وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة قسم شرطة الخانكة ، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى).. لقيامهم بإرتكاب وقائع سرقة أبواب حديدية خاصة بالمقابر كائنة بدائرة المركز، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات بمنزل أحدهما (3 باب حديدى).