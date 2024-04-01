للمحامين والمتقاضين.. إزاي توصل لمقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة؟

كتب - أحمد عبد الهادى

يتسال العديد من المحاميين والمتقاضين وأصحاب القضايا الإدارية عن كيفية الوصول إلى مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة، الذي أعلنت ادارة المجلس برئاسة المستشار عادل عزب رئيس المجلس، انتقال جميع دوائر القضاء الإداري اليه، حيث تتوافر العديد من وسائل المواصلات المؤدية إليه، والتي سيتم توضيحها في الطرق التالية:

المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح اليوم 1 إبريل.

مواصلات مقر مجلس الدولة الجديد كالتالي:

عن طريق أتوبيسات نقل عام من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير في وسط البلد، إلى مدينة الرحاب وأمام مقر المجلس.

ومن وسط القاهرة أيضا والعباسية ومدينة نصر يمكن استقلال أتوبيسات نقل عام مُتجهة إلى مدينة الرحاب مباشرة، أو سيارات ميكروباص مُتجة إلى موقف زهراء مدينة نصر، ومنها استقلال سيارة أخرى إلى مقر مجلس الدولة الجديد.

تتوافر العديد من وسائل المواصلات على الطريق الدائري سواء من اتجاه المنيب بالجيزة والمعادي بالقاهرة أو من الاتجاه المقابل في مدينة السلام والمرج إلى موقف زهراء مدينة نصر والتجمع الأول، ومنها يمكن الوصول إلى مقر مجلس الدولة عبر سيارات أجرة ونقل جماعي، متجهة إلى مدينة الرحاب.