كبسولة × القانون.. إفشاء أسرار المرضى يعرضك للحبس أو الغرامة

كتب إيهاب المهندس

حياة المريض لها حرمة خاصة، ففي حال افشاء المتعامل مع المريض سر من أسراره، قد يعرض نفسه للحبس أو الغرامة طبقا لقانون العقوبات.



ونصت المادة 310 عقوبات على: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.



ونصت في فقرتها الثانية: ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.