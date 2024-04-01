فريق جراحى بمستشفى كفر شكر ينقذ حياة شاب أصيب بطعنة غائرة في الرئة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق طبى مشترك فى مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد ناجى مدير عام المستشفى، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فى إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة غائرة تسببت له فى نزيف داخلى بالقفص الصدرى، حيث استمرت الجراحة قرابة الـ3 ساعات بعد الاستعانة لأطباء جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى.



وكشف بيان مستشفى كفر شكر التخصصى، أنه أجرى الجراحة الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، بالتنسيق مع فريق طبى للجراحة فى مستشفى كفر شكر التخصصى، بقيادة الدكتور حسن أبو السعود نائب مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، والذى أشار إلى أنه تلقى استدعاء فجرًا من المستشفى بوصول حالة شاب تلقى طعنة بالقفص الصدرى ويعانى من نزيف داخلى وحالته غير مستقرة.



وتابع المستشفى، أنه استدعى الدكتور حسن أبو السعود نائب مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، لسرعة مناظرة الحالة وتبين فقدان المصاب الكثير من كميات الدم داخل تجويف الصدر، ويلزم عملية استكشاف سريعة جدًا، مؤكدا أنه تم تجهيز الشاب المصاب وإدخاله للعمليات وتبين وجود طعنة نافذة اخترقت الفص السفلى للرئة اليسرى، وأدت إلى جرح شديد بالشريان الرئوى والنزيف مازال مستمر داخل القفص الصدرى.



وأشار، إلى أنه على مدار 3 ساعات جرت السيطرة على النزيف وإزالة التكتلات الدموية من تجويف الصدر وخرج المريض بسلامة الله لاستكمال علاجه بالعناية المركزة للمستشفى لحين تماثله للشفاء، حيث تعد هذه الجراحة الأولى من نوعها بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مثمنًا جهود الإدارة المبذولة فى تطوير المستشفى وتوفير كل ما تطلبته هذه الجراحة الكبرى داخل المستشفى.



ووجه الجزار الشكر للفريق الطبى المعاون وهم الدكتور باسم ممدوح أخصائى الجراحة العامة بالمستشفى والدكتور محمد سمير أخصائى التخدير وأطباء الرعاية المركزة الدكتور محمد سامى والدكتور خالد حتاتة وطاقم تمريض العمليات والعناية المركزة.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ناجى مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصى، أن نسبة نجاح العمليات الجراحية داخل المستشفى كبير بسبب اهتمام وسعى المستشفى فى تطوير المنظومة الطبية والاستعانة بعدد من الاستشاريين المتخصصين فى التخصصات غير الموجودة بالمستشفى لدعم ثقة المرضى بالمستشفى ورفع مكانة وكفاءة المنظومة الطبية بإجراء كل العمليات النادرة لإنقاذ حياة المرضى وحالات الطوارئ والحوادث، بإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التى تدعو دائمًا إلى الاهتمام بصحة وخدمات جميع مرضى المستشفى.



الأشعة الخلصة بالمصاب



الفريق الجراحي بالمستشفى