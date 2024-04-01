ضبط 319 تمثالا يشتبه في أثريتها بمخزن في كرداسة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مجموعة من التماثيل المقلدة لإستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى القطع الأثرية والمقلدة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل ، جزار- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).. بحيازة قطع يشتبه فى أثريتها داخل مسكن العامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه ، وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضى على (319 تمثال مختلفين الأحجام والأشكال يشتبه فـى أثريتهم - 3 قطع جيرية) بمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين من خلال بيع قطع أثرية "مُقلدة" بإستخدام المضبوطات.