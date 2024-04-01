اليوم السابع
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ضبط 319 تمثالا يشتبه في أثريتها بمخزن في كرداسة

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:30 م
ضبط 319 تمثالا يشتبه في أثريتها بمخزن في كرداسة مكافحة الجريمة
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما مجموعة من التماثيل المقلدة لإستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى القطع الأثرية والمقلدة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل ، جزار- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).. بحيازة قطع يشتبه فى أثريتها داخل مسكن العامل.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه ، وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضى على (319 تمثال مختلفين الأحجام والأشكال يشتبه فـى أثريتهم - 3 قطع جيرية) بمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين من خلال بيع قطع أثرية "مُقلدة" بإستخدام المضبوطات.







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