اليوم السابع
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ضبط عصابة تنصب على المواطنين بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:26 م
ضبط عصابة تنصب على المواطنين بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إرسال رسائل نصية أو إتصالات هاتفية عشوائية والإدعاء أنهم من خدمة عملاء جهات تقدم خدمات مالية وطلب أرقام كروت الإئتمان، وبحوزتهم (10 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل على نشاطهم" – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم"- 8 كروت إئتمانية) بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.







أمن الجيزة

جريمة النصب

القبض على نصاب

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