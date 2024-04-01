اليوم السابع
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ضبط عصابة تصنع العقاقير الطبية المقلدة في القاهرة

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:47 م
ضبط عصابة تصنع العقاقير الطبية المقلدة في القاهرة المتهمون والمضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية") لقيامهم بتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة ، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير ، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة" – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والإتجار فى الآدوية المقلدة والمغشوشة.







العقاقير الطبية

الحوادث اليوم

عقاقير مغشوشة

تجارة العقاقير الطبية




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