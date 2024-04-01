ضبط سيدتين تروجان لأعمال منافية للآداب عبر التيك توك

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر تطبيق "تيك توك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بتسهيل استغلال سيدة أخرى، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وكذا تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها عبر أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية.. وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.