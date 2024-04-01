صور لجيهان السادات والفنان حسن عابدين.. جولة فى ممشى العظماء بكورنيش بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف، رصد خلاله الإقبال على الممشى السياحي ببنى سويف، ورصد اليوم السابع فى جولة داخل ممشى العظماء الذى يضم العديد من الصور الخاصة لمشاهير محافظة بنى سويف، فى مجالات الثقافة والفنون والسياسية والدين.

ويعد الممشى السياحى ببنى سويف أول ممشى صديق لذوى الهمم، يتم تنفيذه، وتم تنفيذ بعض الإنشاءات، التى تهدف إلى توفير الراحة للمواطنين من ذوى الهمم.



ويضم الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة "رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى"، بالإضافة لإنشاء حمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة.