اليوم السابع
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شئون الحرمين تعزز دور الوكالات النسائية خلال العشر الأواخر من رمضان

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:25 ص
شئون الحرمين تعزز دور الوكالات النسائية خلال العشر الأواخر من رمضان المسجد النبوى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أكدت رئاسة الشئون الدينية، اليوم الاثنين، أنها عززت دور الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن مشاركة الكادر النسائي أسهمت في تعزيز خطة الرئاسة الرمضانية، وتحقيق نقلة نوعية في تهيئة الأجواء التعبدية للقاصدات والزائرات للحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهن الدينية، وتقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى، وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وزودت الرئاسة الدينية مصليات النساء، وأماكن المعتكفات في الحرمين الشريفين، بكوادر نسائية مؤهلة تأهيلًا شرعيًا للتوجيه والإرشاد، والتوعية والتعليم، وتحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته.







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شهر رمضان




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