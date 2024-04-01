رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة من ولى العهد السعودى للمشاركة بالمنتدى الاقتصادى

بغداد (أ ش أ)

تلقى رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العالمى.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، فى بيان نقلته قناة الإخبارية العراقية، أن رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، تلقى دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في أواخر الشهر الجاري".

يذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد على مدى يومين 28 29 أبريل الجارى، وسيتناول عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية، فضلًا عن مناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.