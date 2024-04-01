اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 09:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة من ولى العهد السعودى للمشاركة بالمنتدى الاقتصادى

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:42 ص
رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة من ولى العهد السعودى للمشاركة بالمنتدى الاقتصادى رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العالمى.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، فى بيان نقلته قناة الإخبارية العراقية، أن رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، تلقى دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في أواخر الشهر الجاري".

يذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد على مدى يومين 28 29 أبريل الجارى، وسيتناول عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية، فضلًا عن مناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

 







المنتدى الاقتصادى العالمى

رئيس وزراء العراق

العراق

ولى العهد السعودى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة