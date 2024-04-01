رئيس مصر للألومنيوم: خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية 200 ألف طن وزيادة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محمود عجور رئيس شركة مصر للألومنيوم أن الصناعة تشهد طفرة في مصر من خلال التركيز علي رفع جودة الصناعة وتحديث المصانع القائمة وتشغيل الماكينات القديمة ومنها ماكينة سلك تم تشغيلها بعد توقف منذ 15 سنة

أضاف أن إنتاجنا سيصل ل 310 الف طن وهو القدرة التصميمية القصوي للمصنع، لا سيما في ظل وجود الخامات، وبالتالي نواصل التحديث من خلال خطة لمصنع فويل جديد متكامل لتوفير المنتج للسوق المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال افطار وزارة قطاع الاعمال العام بحضور الدكتور محمود عصمت، ورؤساء الشركات القابضة .

أرض عجور إنه تم فتح أسواق جديدة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات مع خطة لزيادة الإنتاج ب 200 ألف طن من خلال شركتين جديدتين، علاوة على إنشاء محطة طاقة شمسية للتوفير في تكاليف الإنتاج من خلال سعر متميز للطاقة وستقام المحطة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية .



وعقب وزير قطاع الأعمال أنه تم عرض العديد من المشروعات على الرئيس السيسي منها مصنع ألومنيوم ومصنع جديد للبوليستر.