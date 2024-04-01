رئيس القابضة للسياحة: نستهدف زيادة الغرف الفندقية فى القاهرة والإسكندرية

كتب عبد الحليم سالم

كشف عمرو عطية، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إننا نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص ومع شركات كبيرة في الأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية، لافتا إننا نركز على الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والإسكندرية وتعظيم إيرادات الفنادق تزامنا مع التدفق السياحى.

جاء ذلك خلال إفطار وزارة قطاع الأعمال العام بحضور الدكتور محمود عصمت، ورؤساء الشركات القابضة.

وأضاف إننا نسعى لاستثمار فرص عمر أفندي بالإسكندرية مع متابعة مشروعات تطوير فندق شبرد، والاستفادة من حصتنا في بيع الفنادق وتطوير الفنادق بـ 150 مليون دولار، موضحا أن مشروع تطوير الفندق متواصل لتحويل الفندق إلى 5 نجوم مع بناء جراج أسفله وحمام سباحة وهذا الأمر استغرق وقتا طويلا لاستخراج التراخيص.

وأكد على الحرص الكبير على تطوير الفنادق العامة، واستثمار كافة المشروعات السياحية.