خدمات رمضانية.. كيفية التقديم لكلية الشرطة أون لاين

كتب محمود عبد الراضي

تتيح أكاديمية الشرطة كل عام للطلاب الراغبين في الالتحاق بها، التقديم لكلية الشرطة، عن طريق اتباع عددا من الإجراءات التي حرصت الداخلية على تسهيلها للطلاب.

ويستطيع الطلاب الراغبون في التقديم لكلية الشرطة التسجيل أون لاين، عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

ويدخل الطلاب بعد ذلك على القائمة الرئيسية ومنها على المواقع الشرطية ثم يختار أكاديمية الشرطة ويسجل البيانات.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



