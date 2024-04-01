حياة كريمة تحقق أحلام أهالى الرحاب والقفايطة فى أسوان بتوصيل الكهرباء

أسوان - عبد الله صلاح

قدم أهالى الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة بأسوان، ضمن دعم التجمعات العمرانية الجديدة، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الوطنية والإنسانية حياة كريمة، والتى حققت لهم حلم وطموحات كانت بالنسبة لهم مستحيلة منذ 29 عاما، وهى توصيل الكهرباء لهم، مع تنفيذ حيز عمرانى جديد لمناطقهم، لينعموا بحياة جديدة كلها خير عليهم وعلى أولادهم.

وأشادوا، بالجهود التنفيذية التى ساهمت فى إنجاح المشروع وتحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت قيادة واعية وجابرة لخواطر البسطاء متمثلة فى محافظ أسوان، والذى أوفى بوعده معهم بعد استجابته لمطالبهم بإدخال التيار الكهربائى لهم.

ومن جانبه أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة الحالية تشهد جنى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وهذا تجسد واقعاً ملموساً داخل نجعى الرحاب والقفايطة ضمن توابع قروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، واللذين شهدا لأول مرة منذ عام 1995 إطلاق التيار الكهربائى لتعم الفرحة والسعادة على وجوه الأهالى من الكبار والصغار بواقع 250 أسرة تضم نحو ألفى مواطن ومواطنة.

وأوضح المحافظ، أن دخول هذه المناطق ضمن المبادرة الرئاسية ساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى المعيشة ، وتوفير حياة كريمة لهم ، وتلبية مطالب أهالى الرحاب والقفايطة من خلال توفير التيار الكهربائى بالشكل المطلوب حيث أنها كانت من المناطق المحرومة من الخدمات الكهربائية.

وتابع ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة حياة كريمة، أنه تم إدراج أعمال تركيب المحولات الكهربائية ضمن مشروع إدخال الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائى لنجعى الرحاب والقفايطة بقروى أبو سمبل.

وأشار، إلى أنه تم مد وتوصيل الكابلات الكهربائية والتغذية بواسطة جهاز التعمير بالتنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم توفير 2 كشك بالمحول قدرة 200 ك.فولت أمبير، و 10.8 كيلو متر طولى لكابلات متوسط، و 132 عمود جهد منخفض ، و 17 كم موصلات جهد منخفض، و 52 كشاف إنارة وذلك لخدمة أهالينا بهذه القرى .



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