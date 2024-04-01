حياة كريمة بأسوان.. تطوير البنية التحتية وإنشاءات جديدة بمراكز الشباب.. صور

أسوان- صلاح المسن

شهدت الدولة المصرية طفرة إنشائية غير عادية، على مستوى البنية التحتية الشبابية والرياضية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث أولت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا بملف الشباب والرياضة، باعتبار الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها ويجب الاعتماد عليهم، وطريقها نحو النهوض والتقدم.

وتشهد محافظة أسوان، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الرياضية ومراكز الشباب بقري حياة كريمة الجديدة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) وتستهدف المشروعات رفع وعى الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وهناك خطة طموحة لتطوير كل مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن محافظة أسوان وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع الجهات التنفيذية، لتصبح مراكز الشباب بمحافظة أسوان، أماكن جذب للشباب والفتيات، وتكون أجيال متميزة رياضياً، وخطة التطوير بمراكز الشباب، تشمل إنشاء ملاعب رياضية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وفي مركز إدفو تم انتهاء إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصراب وفي قرية القنان بمركز إدفو افتتح مركز شباب هيكل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والأطفال لممارسة أنشطتهم وهوايتهم المتنوعة، وذلك بعد الانتهاء من إنشائه واستلامه من مديرية الشباب والرياضة، كما تم إنهاء 3 مراكز شباب بالرديسية بحري بجانب دخول العديد من مراكز الشباب الجديدة الخدمة مؤخرا.

وفي مركز نصر النوبة، تم إنهاء مشروع رفع كفاءة مركز شباب خريت ضمن مشروعات حياة كريمة، وتم إشهار مركز شباب (الآمال) بوادي النقرة لينضم إلى مراكز شباب القرى التابعة لإدارة شباب نصر النوبة، ويصبح من تاريخ 5 مارس 2024 المركز رقم 39 بين مراكز شباب القرى بالإدارة حاملاً الإشهار رقم 286 لسنة 2024، وجاري حالياً إجراءات إشهار مركز شباب قرية الكرامة بوادي النقرة.

وضمن مشروعات صندوق "تحيا مصر" بقرى نصر النوبة يأتي مشروع تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة بجانب دخول العديد من مراكز الشباب الجديدة الخدمة مؤخرا بمركز نصر النوبة، وفي كوم امبو تم نهو 2 مركز شباب بقرية العباسية وفي قرية حجازة وصلت معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة لنسبة 65%، علاوة علي دخول العديد من مراكز الشباب الجديدة الخدمة مؤخرا بمركز كوم أمبو، وفي مركز دراو يجري تجديد مركز شباب قرية الجعافرة.

وفي جنوب محافظة أسوان، تم توفير كل أوجه الدعم لرفع الكفاءة والتطوير والتجميل داخل مركز شباب الشلال للارتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية حيث تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، والتى شملت تركيب كشافات لإنارة الملعب، بالتوازى تم رفع كفاءة ممر المدخل الرئيسى وتركيب أنتر لوك ، وتهذيب الأشجار ووضع أحواض بشكل جمالى، وهو الذى سيتكامل مع توفير 2 مظلة بحديقة الأطفال، ودراسة طرح 4 محلات وكافتيريا لتوفير موارد ذاتية للمركز، فضلاً عن صيانة الباب الحديدى، وإنشاء سور خرسانى ، وتجديد أرضية المعلب الخماسى، علاوة على دعم المركز بمجموعة من الأدوات الرياضية بواسطة مديرية الشباب والرياضية لإتاحة الفرصة أمام أهالى منطقة الشلال لممارسة الأنشطة والألعاب المختلفة على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أنه من المستهدف إنشاء وتجديد 157 مركز شباب بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تسلمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، 14 مركز شباب من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم، وتم إنهاؤهم بنسبة 100%، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70%، وهناك توجيهات تنفيذية بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال.



الإنشاءات بمراكز شباب أسوان



الأنشطة بمراكز شباب أسوان



البنية التحتية الشبابية والرياضية بمراكز شباب أسوان



تطوير البنية التحتية بمراكز شباب أسوان



تطوير مراكز شباب أسوان



جانب من الإنشاءات بمراكز شباب أسوان



مراكز شباب أسوان



مراكز شباب جديدة بأسوان