حريق يلتهم ورشة دهانات بدمياط ومصرع أحد العاملين

دمياط - هيثم مراد

وقع حريق داخل ورشة دهانات بمحافظة دمياط، مما أسفر عن مصرع أحد العاملين بها متأثرا بإصابته بحروق بالغة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد وقوع حريق بورشة دهانات بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، وانتقلت قوة أمنية من قبل قسم شرطة مركز دمياط لموقع الحدث بينما دفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات للسيطرة على الحريق.

وقامت شركة كهرباء جنوب دمياط بفصل التيار الكهربي عن المنطقة، بينما قامت شركة ريبكو جاس بفصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة بالكامل لحين السيطرة علي الحريق.

ولقي شاب يدعي عبد الرحمن رشاد في العقد الثاني من العمر، عامل دهانات مصرعه، متأثرا بإصابته بحروق خطرة، وجاءت التقارير الطبية لتؤكد تعرضه لحروق تجاوزت الـ 70% مما أدى إلي وفاته في الحال، وقد تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي دمياط العام لاستكمال الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

وروي شهود عيان أن الحريق نشب داخل ورشة الدهانات متواجدة بالكتلة السكنية داخل القرية، مؤكدين أن الورشة تقع أسفل أحد العقارات وأنه قد حدث تصدعات كبيرة العقار نتيحة وقوع الحريق.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تقدير الخسائر الناتجة عن الحريق ومتابعة حالة العقار المنكوب، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل لجنة هندسية لإعداد التقرير اللازم حول حالة العقار ومدي خطورته على المواطنين.