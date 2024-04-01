اليوم السابع
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حركة تنقلات محدودة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:56 م
حركة تنقلات محدودة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات لمديري ووكيلي الإدارات التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، لخدمة التعليم بالمحافظة، حيث يتم تنفيذ حركة تنقلات بين الإدارات التعليمية وترقية بعضهم وتصعيد البعض.

وشملت الحركة بقاء عدد من مديري الإدارات التعليمية في مناصبهم، سامح داود، لإدارة دسوق التعليمية، وهالة عزت محمد النواصرة، لإدارة قلين التعليمية، وعبدالمعبود على داود، إدارة سيدي غازي، والسيد محمد الشافعي، إدارة سيدى سالم، وياسر أحمد البرجي، إدارة بلطيم التعليمية، وإصلاح كمال درغام، إدارة البرلس، وخالد إبراهيم عباس، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ونجوى حمدي حسن، إدارة غرب كفر الشيخ.

كما تم تكليف كل من حسن بسيوني إبراهيم، لإدارة بيلا التعليمية، ووائل هراس مدير إدارة فوه، وحموده يونس، مدير إدارة الرياض، وعبدالله الحسيني، مدير إدارة مطوبس.

وشملت الحركة تكليف كل من ماجد أبو العاطي بدر، وكيلا لإدارة البرلس، وحسام الدين حسين، وكيل لإدارة سيدى سالم، وعطية السيد محمد منصور، وكيل لإدارة فوه.

وشملت الحركة بقاء وكلاء بعض الإدارات التعليمية في مناصبهم، هناء نويجي، وكيل لإدارة دسوق التعليمية، وإيهاب اللبيشي، وكيلا لإدارة سيدي غازي، وسمير يوسف، وكيلاً لإدارة مطوبس، وأمينة الدعدر، وكيلاً لإدارة بلطيم، وجميلة جناح، وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد أحمد طه، وكيلا لإدارة الرياض، وفتحي عواد، وكيلاً لإدارة قلين، وأحمد بسيوني، وكيلاً لإدارة غرب، وعبدالقادر إسماعيل، وكيلاً لإدارة الحامول، وعبدالحكيم حجازي، وكيلا لإدارة بيلا.







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