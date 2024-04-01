جدول قاعات محكمة القضاء الإداري بعد نقل مقر مجلس الدولة للقاهرة الجديدة

كتب - أحمد عبد الهادي

أصدر المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، قرارا بنقل جميع دوائر القضاء الإداري، لجميع المنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وبدا تنفيذ القرار بالفعل من الاثنين 1 أبريل 2024.

وينشر اليوم السآبع جدول قاعات دوائر محكمة القضاء الإداري بمبني القاهرة الجديدة علي النحو التالي:-



وعنوان المقر الجديد للمجلس بناء علي ما نشر في الجريدة الرسمية في الحادي عشر من شهر مارس 2024; ولذلك للتسهيل علي المحاميين والمتقاضين لمعرفة العنوان الجديد لمقر مجلس الدولة.

موقع مبنى مجلس الدولة الجديد

المقر بالقاهرة الجديدة في القطعة (٣ / ١) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، وبالقرب من مدينة الرحاب.

دوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر المحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضي في مجلس الدولة) فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي.

وستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية.



رول المجلس

رول المجلس