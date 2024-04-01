اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 11:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية بندوة الاتحاد الدولي للاتصالات

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:25 م
تعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية بندوة الاتحاد الدولي للاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم ندوة الاتحاد الدولي للاتصالات حول تعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العوالم الافتراضية وذلك يوم 2 أبريل عبر الإنترنت.

والندوة هي جزء من سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي، التابعة الاتحاد الدولي للاتصالات، وتنظَم بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة.

وتنعقد الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وستتناول العلاقة بين سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والعوالم الافتراضية لتمهيد الطريق لتجارب افتراضية أكثر شمولية ودمجًا للمستخدمين من جميع الفئات، خاصة ذوي القدرات الخاصة.

وستشارك الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الرئيسية خلال الندوة، التي ستنعقد تحت شعار "كسر الحواجز: تسهيل نفاذ ذوي الإعاقة للعوالم الافتراضية".

وجدير بالذكر أن سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن التحول الرقمي توفر منصة لنشر المعرفة وتعزيز استيعاب مشهد التكنولوجيات الناشئة السريع التطور والتقييس الفني عبر مختلف المجالات.







الاتحاد الدولي للاتصالات

وزارة الاتصالات

دمج ذوي الاحتياجات

تكنولوجيا

ذوي الإعاقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة