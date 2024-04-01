اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تسليم كعك التعليم الفندقى بالجيزة لمنافذ البيع.. جودة عالية وأسعار مخفضة

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:57 م
تسليم كعك التعليم الفندقى بالجيزة لمنافذ البيع.. جودة عالية وأسعار مخفضة تسليم كعك التعليم الفندقى بالجيزة لمنافذ البيع
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تسليم كعك العيد من إنتاج مدارس التعليم الفندقي لمنافذ البيع والطلبيات للمتعاقدين، وذلك بأسعار أقل من الأسواق وبجودة عالية تحت إشراف الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح أسعار مستلزمات العيد من الكعك والأسعار على النحو الآتي: الكعك بـ160 جنيهًا للكيلو، المشكل بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت نشادر بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت برتقال بـ180 جنيهًا للكيلو، والبيتي فور بـ200 جنيه للكيلو.

وأكد أن العمل مستمر لحجز الطلبات ومتواصل ليل نهار لإنجاز المطلوب بجودة تضاهي الماركات المسجلة، وذلك بمتابعة وإشراف أمهر الطهاة.

تسليم كعك التعليم الفندقى بالجيزة لمنافذ البيع
تسليم كعك التعليم الفندقى بالجيزة لمنافذ البيع

 







كحك العيد

العيد

التعليم الفندقي بالجيزة

الجيزة

اسعار الكحك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة