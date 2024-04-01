تسليم كعك التعليم الفندقى بالجيزة لمنافذ البيع.. جودة عالية وأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

كشف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تسليم كعك العيد من إنتاج مدارس التعليم الفندقي لمنافذ البيع والطلبيات للمتعاقدين، وذلك بأسعار أقل من الأسواق وبجودة عالية تحت إشراف الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح أسعار مستلزمات العيد من الكعك والأسعار على النحو الآتي: الكعك بـ160 جنيهًا للكيلو، المشكل بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت نشادر بـ170 جنيهًا للكيلو، والبسكويت برتقال بـ180 جنيهًا للكيلو، والبيتي فور بـ200 جنيه للكيلو.

وأكد أن العمل مستمر لحجز الطلبات ومتواصل ليل نهار لإنجاز المطلوب بجودة تضاهي الماركات المسجلة، وذلك بمتابعة وإشراف أمهر الطهاة.