تركيب خط مياه بتكلفة 30 مليون جنيه لحي الصداقة في أسوان

أسوان- صلاح المسن

تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بتركيب خط مياه شرب بديل بتكلفة 30 مليون جنيه لسكان حي الصداقة بأسوان، فى إستجابة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لشكوى أهالى حى الصداقة الجديدة بشأن القضاء على المشاكل المتكررة والمتراكمة منذ سنوات بخط مياه الشرب المغذى للحى بالكامل.

من جهته كلف محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحى لوضع الحل الجذرى لهذه المشكلة.

في نفس السياق، قام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمرافقة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ الحل الجذرى من خلال تركيب الخط البديل لروافع الصداقة الجديدة قطر 630 مللى حديد بما يساهم بدوره فى القضاء نهائياً على مشكلة الإنفجارات المتكررة فى خط 620 جى أر بى القديم نظراً لصعوبة المنطقة الجبلية .

وأوضح المهندس عبد الصبور الراوى في تصريحات صحفية، أن الخط البديل تطلب تحويل المسار للخط القديم بطول 750 متر حتى يتسنى تلافى التربة الصخرية والأخوار الصعبة والوعرة والوصول بالخط الجديد لمنطقة آمنة ، وهو الذى تطلب أن يكون الخط البديل حديدى حتى يتم تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل.

ولفت المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن تنفيذ هذا المشروع الحيوى يتكلف نحو 30 مليون جنيه ، وسيتم نهوه خلال شهرين من بدء التنفيذ فى ظل تكثيف الأعمال على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للمطرقة المائية بالرافع ، وهو ما يساهم مباشرة فى حل مشاكل مياه الشرب فى حى الصداقة الجديدة بشكل كامل .