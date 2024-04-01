تحصين 66 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 66 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين لعام 2024.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 19 مارس 2024، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 66 ألف رأس ماشية مابين تحصين 33 ألف و 280 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 32 ألف و 720 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3183 رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 555 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا ًعلى المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

