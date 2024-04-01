تأجيل محاكمة عاملين قتلا شخصا بالوراق لجلسة 4 مايو المقبل

كتب سليم على - كريم صبحى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة عاملين، لاتهامهما بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما لجلسة 4 مايو المقبل، لحضور الطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين المستشار دكتور محمد حلمي حسان، والمستشار دكتور إيهاب طلعت يوسف، أمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "مصطفى. م"، 28 سنة، شيال، و"سيد.م"، قتلا عمدا المجني عليه "أحمد .م"، مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بأن بيت النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة، أن مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، فباغتاه ضربًا باستخدام سلاح أبيض استقرت بفخذه الأيمن ومختلف أنحاء جسده قاصدين قتله محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.