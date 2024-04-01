تأجيل محاكمة تاجر سيارات قتل شابا وشرع في قتل شقيقه بسبب خلافات في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة تاجر سيارات، لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل، لاستدعاء شاهد الإثبات الثاني والاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11158 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1616 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ك م إ"، 36 سنة، تاجر سيارات، مقيم ناي دائرة مركز قليوب، لانه في يوم 26 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "أحمد إبراهيم محمد إبراهيم"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقاماً منه إثر خلف استعر بينهم، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "ات وصفه"، فما أن ظفر به حيث أيقن تواجده حتى باغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل محمد إبراهيم محمد إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقاما منه إثر خلف استعر بينهم، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "ات وصفه"، فما أن ظفر به حيث أيقن تواجده حتى باغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.