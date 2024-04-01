برلمان البحر المتوسط يعلن منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024

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أعلن برلمان البحر الابيض المتوسط منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائزة برلمان البحر الابيض المتوسط لعام 2024، بعنوان "بطل السلام".

وأفاد برلمان البحر الابيض المتوسط - في بيان اليوم - بأن الجائزة تمنح سنويًا للأفراد والمنظمات لمساهماتهم البارزة في مختلف المجالات بشكل كبير في تعزيز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والحوار بين الأديان في المناطق الأورومتوسطية والخليج، وبالتالي تعزيز السلام والازدهار.



وأضاف البيان أنه تم اختيار الرئيس السيسي للفوز بجائزة عام 2024 لجهوده الرائعة في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان الفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، حيث لعبت قيادته وتفانيه دورا محوريا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد البيان أن مساعي مصر المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والدعوة إلى حل الدولتين تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، وأن التزام الدولة بمنع المزيد من تصعيد الصراعات يؤكد دورها الحاسم في حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين.



وأشار البيان إلة أنه سيتم الإعلان الرسمي عن فوز الرئيس السيسي بجائزة برلمان البحر الابيض المتوسط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العامة الثامنة عشرة للمنظمة، المقرر عقدها في 15 مايو 2024، في براغا، بالبرتغال، وسيكرم الحفل القيادة المثالية للرئيس السيسي ومساهماته الجديرة بالثناء في تعزيز السلام والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.