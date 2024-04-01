باكستان: القضاء يوقف تنفيذ أحكام بحق عمران خان وزوجته

وكالات

أمر القضاء الباكستاني، الاثنين، بوقف تنفيذ الأحكام القاضية بسجن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وزوجته 14 عاماً بتهم فساد، وفق ما أعلن حزبه.

ويواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم، وما زال مسجوناً في قضيتين أخريين، بما في ذلك الخيانة والزواج بشكل غير شرعي، مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد من الزمان.

وأفاد ناطق باسم حزبه "حركة إنصاف" بأن محكمة إسلام أباد العليا أسقطت الأحكام الصادرة بحق الزوجين من جانب محكمة لمكافحة الفساد على خلفية بيع هدايا للدولة، في وقت كانت القضية بانتظار مرحلة الاستئناف.

وقال المتحدث أحمد جنجوعة إن المحكمة "منحت إمكانية وصول محدودة للمحامين، لكنها توصلت في الوقت ذاته إلى قرار متسرع من دون السماح للدفاع بتقديم المرافعات الختامية".

وسُجن خان بالفعل، ومنع من الترشح للانتخابات التشريعية، عندما صدرت 3 أحكام بحقّه في الأيام التي سبقت الاقتراع العام في الثامن من فبراير الماضي.