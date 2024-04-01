انهيار حائط بمنزل مشيد بالطوب اللبن فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد نطاق قسم شرطة أول سوهاج، انهيار حائط من الجهة البحرية لمنزل مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخرسانة الأسمنتية ومكون من ثلاثة طوابق دون حدوث إصابات؟، و لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تصدعات بالمنازل المجاورة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة القسم وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الانهيار، وتم انتداب لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على سبب الانهيار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بانهيار جزئي بمنزل " دون مصابين " دائرة قسم أول سوهاج حيث حدث انهيار حائط من الجهة البحرية لمنزل مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخرسانة الأسمنتية ومكون من ثلاثة طوابق ملك ورثة المدعو أبو العلا ع م غير مأهول بالسكان.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تصدعات بالمنازل المجاورة، وبسؤال أحد ورثة المنزل المدعو صبري ا ع م 54 سنة سائق ومقيم دائرة القسم أقر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.