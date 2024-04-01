انتشال جثمان سيدة مجهولة الهوية عثر عليها بإحدى ترع ميت غمر فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من انتشال جثمان سيدة مجهوله الهوية، بعد مشاهدة الأهالي لجثمانها طافيا على مياه إحدى الترع بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بعثور الأهالي على جثمان سيدة فى مياه إحدى الترع بنطاق المدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثمان لسيدة مجهولة الهوية ولا يوجد بحوزتها ثمه أوراق شخصية.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكثيف الجهود الأمنية وفحص بلاغات المتغيبين للوقوف على تفاصيل وسبب الوفاة.