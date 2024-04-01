الولايات المتحدة تؤكد ضرورة شراكتها مع الهند فى مجال الدفاع

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أكد السفير الأمريكى لدى الهند إريك جارسيتى، أهمية الشراكة بين البلدين فى مجال الدفاع، وضرورة هذه الشراكة للتوصل معًا إلى حلول مشتركة لمواجهة تغيُّر طبيعة الحرب.



وقال السفير الأمريكي، فى تصريحات صحفية: "إن إجراءات المفاوضات بين البلدين بشأن صفقات المحركات النفاثة وطائرات الاستطلاع المسيرة تأخذ مجراها، وإننى آمل أن يكون ذلك بداية لأشياء أخرى كثيرة".



وأضاف: "إننا نتطلع معًا من أجل تطوير عربات مدرعة ومدافع هاوتزر، ونظرًا للتغيُّر الذى يطرأ على سيناريوهات الوضع، أصبحت هناك حاجة الآن إلى تطوير قدرات أسلحة ليمكنها مواجهة الطبيعة الجديدة للحرب".



وتابع: "إننا نحتاج إلى تطوير أسلحة يمكنها مواجهة الطبيعة الجديدة للحرب، وأعتقد أن الولايات المتحدة والهند ستسعيان معًا من أجل إيجاد حلول لذلك".



وأشار السفير الأمريكى إلى أن "الرئيس الأمريكى جو بايدن عندما أكد أهمية الشراكة الأمريكية-الهندية، كان يقصد ذلك حقًا، لأنه أبلغنى بذلك شخصيًا حينما أبلغنى بترشيحى للعمل سفيرًا لدى الهند، وقد سمعته وهو يقول ذلك أيضًا بصورة مباشرة لرئيس الوزراء الهندى فى المكتب البيضاوى أثناء زيارته للولايات المتحدة، حيث وصف الشراكة الأمريكية-الهندية بأنها أهم شراكة فى العالم".



ولفت السفير الأمريكى لدى الهند إلى أن "العلاقات بين البلدين ليست مهمة فقط لواشنطن ونيودلهى، بل إنها مهمة أيضًا للعالم أجمع، لأن البلدين يدافعان عن الديمقراطيات داخليًا ودوليًا".