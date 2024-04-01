"الوطنى لأراضى الدولة": تخصيص عدد من قطع الأراضى لصالح مشروعات وزارة الكهرباء

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أكد ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة،أن المركز وافق على تخصيص عدد من قطع الأراضي في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات قومية لصالح وزارة الكهرباء.

وأوضح فوزي - بحسب بيان صادر عن المركز - أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.03 كم٢ 592.6 كم٢ ناحية محافظة مطروح جنوب ميناء جرجوب وناحية سيدي براني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في مشروع إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتخصيص مساحة 21.43 فدان بجهة خزان أسوان لإقامة محطة مفاتيح السد العالي جهد 500 ك.

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحات أراضي لإقامة محطات الكهرباء في محافظتي المنيا ببني مزار وبنجـع حمادي بمحافظة قنا، وتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة لإنشاء محطة الضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بناحية جبل عتاقة، وكذا تخصيص قطعتي أرض للاستخدام كمهبط للطائرات ولإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 2.95 فدان بناحية الظهير الصحراوي الشرقي مركز سمالوط لإقامة محطة محولات كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال مدير المركز إنه تمت إعادة تخصيص مساحة أرض لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لإقامة محطة كهرباء بجنوب قرية القبالة – مركز الواحات البحرية / محافظة الجيزة، وتخصيص أرض لاستخدامها في إنشاء محطة محولات دشلوط الجديدة قرية مركز ديروط بمحافظة أسيوط .