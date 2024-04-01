اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بحيازة مخدرات فى الشرقية

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:38 ص
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بحيازة مخدرات فى الشرقية هيئة المحمة
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحبة محل ملابس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 12577لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4504 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "نشوة ع ع ع" 36 عاما، صاحبة محل ملابس، مقيمة بدائرة قسم أول الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بحيازة جوهر حشيش مخدر وجوهر بانجو مخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 210 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 5635 جراما، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 793 جراما، و10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 2857 جراما، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها على النحو المبين بالتحقيقات.

 







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الشرقية




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