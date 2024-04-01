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المديريات التعليمية: مجموع درجات الترم الثانى للشهادة الإعدادية 140 درجة

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:30 ص
المديريات التعليمية: مجموع درجات الترم الثانى للشهادة الإعدادية 140 درجة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية، أن تقييم طلبة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسى الثانى بلا امتحانات شهر، ويتم التقييم بامتحان نهاية العام فقط والذى يعقد خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل، ومجموع درجات المواد في الترم بأكمله 140 درجة + 140 درجة في الفصل الدراسى الثانى ليصبح المجموع الكلى للطالب في الشهادة الإعدادية 280 درجة وليس 300 درجة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم  8 مايو 2024 وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.







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