المتهم بإشعال النار فى سائق: خنقته حتى فارق الحياة وسكبت البنزين على جثته

كتب أحمد إسماعيل

أقر المتهم بقتل سائق بمنطقة بولاق الدكرور وإشعال النيران بجثته أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وبرر فعلته بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على أثرها بالاتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات، وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهم فى أقواله أنه قام بالإستيلاء على مفتاح شقة المجنى عليه وهاتفى محمول والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة بعض المتعلقات الشخصية فرد محلى واستعانا بإحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان فقاموا بالاتصال بسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها.

كلفت النيابة العامة بالقاهرة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة سائق لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت بالفحص الظاهرى من خلال تحديد العلامات الاستعرافية والتى تثبت فى بطاقة ترفق مع الجثة والتي تشمل العمر والطول والسن والملابس التي يرتديها ومراحل تعفن الجثة وأى علامات تعريفية كالوشم وسحب عينات من البول والدم والأحشاء.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل سائق واشعال النار بجثته لإخفاء معالم الجريمة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان " لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمنطقة بولاق الدكرور.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .