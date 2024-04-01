المؤبد لمتهم بالاتجار في أقراص الترامادول داخل صيدلية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عامل في صيدلية بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بحيازة أقراص عقار الترمادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الاتجار فيها داخل صيدلية بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية احمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 9915 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4202 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أسامة م م ف" 47 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من أقراص عقار الترمادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الاتجار فيها.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بهيئة الدواء المصرية بمرورهم الدوري على الصيدليات تم العثور في بالصيدلية محل الواقعة على أدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد وكذا مستحضرات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وكذل أدوية مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن تلك الأدوية والعقاقير المخدرة تبين أن المتهم هو القائم على جلبها والتعامل فيها بيعا وشراء بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.