القلق له أعراض خفية.. اعرفها وعالجها بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

بدءًا من إعطاء الأولوية لاحتياجات الآخرين وحتى التعرض لضغوط عاطفية شديدة، تعد هذه العلامات من أبرز أعراض القلق النفسي الشديد، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، بعض العلامات التي تشير إلى القلق الذي يدفع الأشخاص إلى سلوك يرضيهم.

علامات القلق

التوتر الزائد والحدود الضعيفة في مكان العمل يمكن أن يسببا المزيد من الإرهاق – والسبب الجذري لذلك هو التوتر والقلق.

غالبًا ما ينتهي بنا الأمر إلى الإفراط في الالتزام بالمهام والمسئوليات، أكثر مما نستطيع القيام به، يحدث هذا لأننا غير قادرين على قول لا.

نحن دائمًا نعطي الأولوية لاحتياجات الآخرين ونهمل احتياجاتنا الخاصة، وهذا ما يجعلنا نشعر بالإحباط لعدم تلبية احتياجاتنا وتوقعاتنا.

نحن نستجيب بشدة بطبيعتنا، نحن نرد على الأشخاص على الفور لأننا نعتقد أن تأخيرنا يمكن أن يزعج شخصًا ما.

نحن لا نتمسك بآرائنا، وبدلاً من ذلك، نستمر في تغيير وجهات نظرنا ووجهات نظرنا بناءً على الشركة التي نعمل فيها.

حتى عندما نبدو هادئين ومتماسكين، قد نمر باضطراب عاطفي شديد - وهذا يمكن أن يجعلنا نشعر بالقلق بشأن العلاقات والتفاعلات.