الصين تعارض أحدث القواعد الأمريكية المعدلة بشأن تصدير أشباه الموصلات

بكين (أ ش أ)

أعربت الصين عن رفضها الشديد لأحدث القواعد الأمريكية المعدلة بشأن تصدير أشباه الموصلات، قائلة إنها ستؤدى إلى تعطيل سوق أشباه الموصلات العالمية، وكذلك التعاون بين الشركات.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، فى بيان، اليوم الاثنين، أن التعديل الأخير لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاءت بعد أقل من ستة أشهر من تقديم الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر 2023، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا .

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وقامت بمراجعة القواعد بشكل تعسفي لتشديد إجراءات الرقابة، ووضع المزيد من العقبات أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية .

وأكدت أن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية لأشباه الموصلات وسلسلة التوريد.

