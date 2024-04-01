الصحة العالمية: الوجبات المتوازنة تجدد طاقتك أثناء الصيام

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، عدد من النصائح الهامة خلال الصيام، وذلك لتجنب حدوث مشاكل صحية خلال شهر رمضان.



الاطعمة المتوازنة

يجب أن يحتوى طعامك خلال شهر رمضان على الأطعمة المتوازنة مثل:

الخضراوات والفواكه

الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز القمح الكامل أو المكرونة

بروتينات مثل اللحوم الخفيفة مثل (السمك أو الدجاج) أو البيض

كميات قليلة من الدهون مثل زيت الزيتون أو الطحينة أو الأفوكادو

ينبغي للجميع أن يقللوا من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الدهنية والزبدة والجبن.



الحد من الاطعمة الغنية بالدهون

فالحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري.

حاول الحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون، خصوصًا:

الأطعمة المقلية

اللحوم الدهنية

الأطعمة المصنوعة من المعجنات

المعجنات المضاف إليها دهون/ سمن نباتي أو زبدة.



منتجات التبغ المسخن

كما تحذر من منتجات التبغ المسخن، باعتبارها منتجات التبغ التي تؤذيك وتؤذى من يستنشق الدخان من حولك، توقف عن التدخين لحماية نفسك والآخرين، كما إن الإعلان عن التبغ يعتبر ضمن تكتيكات صناعة التبغ، سواء كانت الإعلانات المباشرة التي تروج للتدخين أو العروض الترويجية غير المباشرة.

وأوضحت المنظمة، إن الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

بعد عام واحد فقط من الإقلاع، ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير ويصبح خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية نصف خطر المدخن.

