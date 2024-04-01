السجن 6 سنوات لفرد أمن متهم بابتزاز موظفة فى بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات بولاق الدكرور ، فرد أمن ، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور ، أن المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن ، هدد المجنى عليها "شيما . س" 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف وهى صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوباً بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.
وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات ، أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" مرسلاً لها صور مخله مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.
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