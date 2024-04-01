السجن 6 سنوات لعاطل متهم بالشروع فى قتل عامل ونجله بسبب خلافات سابقة بينهما

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات أوسيم عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالشروع فى قتل شخص ونجله بسبب خلافات سابقة بينهما.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين أكسم عبد الوارث، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عرفة .م" 54 سنة، عاطل، شرع فى قتل المجنى عليهما "ابراهيم عبد السلام"،عامل، ونجله "عز ابراهيم" بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما ، واعد لتلك الجريمة مادة كيميائية حارقة ، وما ان شاهدهما حتى قذفهما بتلك المادة قاصدا قتلهما، محدثا إصابة المجنى عليه الاول بحرق كيميائي بالوجه واليدين ، وإصابة نجلة بحروق من الدرجة الاولى والثانية بالوجه والرقبة والكتف الأيمن والساق اليسرى والزراع الايسر، إلا أن اثر جريمته خاب وهو تدراك المجنى عليهما العلاج.