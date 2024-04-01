الزراعة تعلن تجديد منح الأيزو للمركزى لمتبقيات المبيدات للعام الثانى على التوالى

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة ISO 45001 ، ISO 14001 وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل فى مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، مؤكداً على تميز المعمل فى تطبيق المعايير الدولية للجودة فى جميع أقسامه وخدماته والذى يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.

و قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل وسعيه المستمر لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة وأشارت إلى مدى أهمية وجود لجنة للصحة والسلامة المهنية بجميع أقسام المعمل حاصلة على الأيزو حيث تعد هاتان المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل بشكل عام والمعامل بشكل خاص حيث تهدف إلي توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفيه الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد وقد نجح المعمل في التوافق مع متطلبات المواصفتين وإنشاء نظام إدارة مدمج لهما كما تأتي أهمية هذه المواصفات للمعامل الكبرى التي تتعامل مع قدر كبير من الملوثات والكيماويات والمخلفات البيولوجية وما تشكله من مصادر خطورة وتلوث للأفراد والبيئة وكل ذلك يأتي في ظل توجهات الدولة والعالم للحفاظ على البيئة والطاقة والإستغلال الأمثل للموارد.

وفي نفس السياق أكدت عبداللاه أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث تجديد الإعتماد الدولي في الأيزو 17025:2017 من هيئة الفيناس الدولية بفنلندا والتي حصل عليها منذ عام 1996 ومن المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وكذا تجديد الاعتماد من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA ، كما أن المعمل حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، وأيضا شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) لمركز التدريب (كيوكاب) التابع للمعمل.



ومما تجدر الإشارة إليه أن المعمل يقوم بدور رقابى دولى ومحلى من خلال تحليل الملوثات فى الأغذية والبيئة في الأسواق المحلية والصادرات والواردات الغذائية منذ أكثر من 27 عام.



والمعمل هو أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأنه أول معمل معتمد في الأيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996 كما أنه هو المعمل الوحيد المعتمد من أوروبا ويضم المعمل أكثر من ستة أقسام لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة كما أنه هو المعمل المرجعي للإتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.



ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك في إطار تطوير أقسام المعمل لتقديم خدماته بأفضل جودة.