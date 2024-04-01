الروتين الصباحي لتعزيز الصحة المناعية.. لا تتجاهل هذه الخطوات

كتبت إيناس البنا

أسوأ عادة تؤدي إلى انخفاض صحتك المناعية هي عدم اتباع روتين صباحي صحي، ممارسة النشاط البدنى اليومى لا يساعدك فقط على أن تكون منتجًا وإدارة المهام بشكل أفضل، ولكنها أيضًا تزيد من صحتك المناعية، إذا لم تستيقظ في الوقت المناسب، فأنت لا تأكل في الوقت المناسب وربما لا تمارس الرياضة، وهذا أمر سيء جدًا في النهاية لجهازك المناعي، وإذا واصلت القيام بذلك باستمرار، فسوف تنهار صحتك المناعية في النهاية.

ووفقا لموقع هيلث سايد تساعد اتباع النصائح التالية يعزز من مناعتك

استيقظ في الوقت المحدد

حدد روتينًا صباحيًا جيدًا، أول شيء يجب عليك فعله هو الاستيقاظ في الوقت المحدد، مهما كان الوقت المحدد، تأكد من أنه لا تتجاوز الساعة 10 صباحًا للاستيقاظ ، إذا استيقظت في الوقت المحدد، فسوف تنام أيضًا في الوقت المحدد، 7 ساعات من النوم هو الحد الأدنى المطلوب لجميع البالغين للحفاظ على مناعتهم

رطب جسمك بالماء

الخطوة الثانية من روتينك الصباحي يجب أن تكون ترطيب جسمك، فبعد لمدة 6-7 ساعات الماضية ومن الواضح أن هذا سيؤدي إلى جفاف جسمك، شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء الفاتر مع ملعقتين من العسل أول شيء في الصباح، سيساعد الماء الدافئ على حماية جسمك من الفيروسات والبكتيريا.

تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف

الخطوة التالية هي تناول وجبة الإفطار، من المهم أن تقوم بتضمين العناصر الغذائية مثل البروتين والفيتامينات والألياف في وجبة الإفطار لأنها ستساعد في بناء صحتك المناعية.

ممارسة روتين رياضى

بعد تناول وجبة الإفطار، اترك فترة من 40 إلى 50 دقيقة ثم قم بممارسة تمرين خفيف، تساعد التمارين الصباحية حقًا على ضبط الطاقة لبقية اليوم، علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذا هو أفضل وقت للتمرين لصحتك المناعية وصحتك العامة.

تناول الفواكه

بعد التمرين، يمكنك الاستمتاع بتناول المزيد من الفيتامينات والألياف على شكل فواكه، فالفيتامينات والمعادن والألياف الموجودة في الفواكه هي الأفضل لبناء جهاز المناعة لديك، ووفقا للأطباء، فإن أفضل وقت لتناول الفواكه هو في الصباح وبعد وجبة الإفطار مباشرة.

