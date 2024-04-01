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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن ولقاء الملك عبد الله الثانى

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:09 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن ولقاء الملك عبد الله الثانى الرئيس السيسى والملك عبد الله
كتب محمد الجالى - محمد شرقاوى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة الأردن ولقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة إكسترا نيوز. 

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الزعيمين أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة وتدمير سبل العيش، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية دون عراقيل لإغاثة المنكوبين في كافة مناطق القطاع.

كما تم التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، والتمسك بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.







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