الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردنى

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردنىالإثنين، 01 أبريل 2024 04:29 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالي
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