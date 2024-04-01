الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردنى

كتب محمد الجالي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.