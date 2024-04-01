اليوم السابع
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الرئيس السيسى وعاهل الأردن يحذران من عواقب أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

الإثنين، 01 أبريل 2024 08:20 م
الرئيس السيسى وعاهل الأردن يحذران من عواقب أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية الرئيس السيسي برفقة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن
كتب محمد الجالي

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الزعيمين أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة وتدمير سبل العيش، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية دون عراقيل لإغاثة المنكوبين في كافة مناطق القطاع.







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